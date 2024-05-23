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В России
Опубликовано 23 мая 2024, 20:24
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Российские ученые выявили зерновые культуры, снижающие выбросы CO2

Четыре сорта зерновых культур
Ученые из Казанского государственного аграрного университета выявили четыре сорта зерновых культур, которые способствуют снижению выбросов углекислого газа. Это открытие может играть ключевую роль в борьбе с изменением климата.
Российские ученые выявили зерновые культуры, снижающие выбросы CO2

© Ferra.ru

Профессор, заведующий кафедрой общего земледелия, защиты растений и селекции Казанского ГАУ Радик Сафин подчеркнул, что определенные сорта пшеницы и ячменя действуют как «углеродные поглотители», уменьшая количество парниковых газов в атмосфере.

Среди изученных культур наименьший след углерода на единицу урожая был зафиксирован у яровой тритикале. При этом яровая пшеница имела самые высокие показатели. Оценивая сорта сои, исследователи обнаружили минимальный углеродный след у отечественного сорта Самер 4.

Сельское хозяйство считается одним из основных источников парниковых газов. Поэтому разработка и использование таких сортов зерновых культур играет важную роль в устойчивом развитии агропромышленного комплекса.

Сафин отметил, что дальнейшие исследования будут направлены на расширение списка культур с низким углеродным следом. Это позволит существенно снизить выбросы парниковых газов и улучшить экологическую ситуацию.