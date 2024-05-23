Российские ученые выявили зерновые культуры, снижающие выбросы CO2

Профессор, заведующий кафедрой общего земледелия, защиты растений и селекции Казанского ГАУ Радик Сафин подчеркнул, что определенные сорта пшеницы и ячменя действуют как «углеродные поглотители», уменьшая количество парниковых газов в атмосфере.

Среди изученных культур наименьший след углерода на единицу урожая был зафиксирован у яровой тритикале. При этом яровая пшеница имела самые высокие показатели. Оценивая сорта сои, исследователи обнаружили минимальный углеродный след у отечественного сорта Самер 4.

Сельское хозяйство считается одним из основных источников парниковых газов. Поэтому разработка и использование таких сортов зерновых культур играет важную роль в устойчивом развитии агропромышленного комплекса.

Сафин отметил, что дальнейшие исследования будут направлены на расширение списка культур с низким углеродным следом. Это позволит существенно снизить выбросы парниковых газов и улучшить экологическую ситуацию.