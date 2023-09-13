Российские ученые взяли анализ крови белух

Деятельность человека представляет угрозу для белух, у них меньше еды из-за рыболовства, а отходы от нефтедобычи приводит к ухудшению жизни и к гибели белых китов.Поэтому ученые следят за здоровьем и ведут работу по увеличению популяции белых китов. Ученые описали типы клеток крови, сопоставили результаты образцов крови всех белух и создали единую базу для отслеживания изменений в здоровье белых китов.

Также ученые заморозили некоторые клетки и ткани с помощью метода криобиологии, их можно будет использовать в дальнейших исследованиях. Криобанк Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского является первым в России.