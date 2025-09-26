Российские ученые зафиксировали аномально раннее ледообразование в Арктике

Ранее специалисты отмечали противоположную тенденцию: разрушение ледового покрова начиналось раньше обычного, а замерзание — позже. Новая ситуация считается нетипичной для последних лет.

По словам и. о. начальника Центра ледовой гидрометеорологической информации ААНИИ Анастасии Ильиной, изменения происходят на фоне нового климатического периода, когда толщина льда стала меньше по сравнению с показателями 15−20 лет назад. В то время массивы достигали более 1,7−2 метров, сейчас же старых и остаточных льдов в трассовой зоне значительно меньше.

Легкие ледовые условия помогают продлевать сроки навигации, но полностью проблемы не снимают. На маршруте встречаются локальные зоны, где лед сохраняется все лето и мешает судам с низким ледовым классом, отметила Ильина.

Созданный институтом климатический прогноз до 2050 года предполагает сохранение текущего уровня ледовитости арктических морей с незначительной тенденцией к увеличению. Ученые ожидают временного похолодания через примерно семь лет с последующим умеренным потеплением.