Российские ученые зафиксировали потепление атлантических вод в Арктике

Опубликовано 12 июля 2026, 16:551 мин.
Российские ученые зафиксировали потепление атлантических вод в АрктикеЭкспедиция АПУ завершила первые океанологические разрезы
Экспедиция Арктического плавучего университета (АПУ) во время исследований на судне «Профессор Молчанов» обнаружила более высокую температуру атлантической водной массы на разрезе от Новой Земли до острова Виктория. Как отметил научный сотрудник ААНИИ Виктор Меркулов, в одной из точек температура достигла плюс 1,5 градуса, тогда как годом ранее она не превышала плюс 1 градус, пишет ТАСС.
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На втором разрезе, проходившем от острова Нортбрука Земли Франца-Иосифа до Русской Гавани Новой Земли, также обнаружили атлантические воды. Здесь их влияние оказалось слабее: температура составила около плюс 0,5 градуса, а соленость была ниже, отметил Меркулов.
Во время исследований гидрохимики собрали около 1,2 тыс. проб воды и образцы донных отложений для анализа радиоактивности и морского мусора. На следующем этапе ученые планируют изучить фрамовскую ветвь атлантических вод.