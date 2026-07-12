Российские ученые зафиксировали потепление атлантических вод в Арктике

На втором разрезе, проходившем от острова Нортбрука Земли Франца-Иосифа до Русской Гавани Новой Земли, также обнаружили атлантические воды. Здесь их влияние оказалось слабее: температура составила около плюс 0,5 градуса, а соленость была ниже, отметил Меркулов.

Во время исследований гидрохимики собрали около 1,2 тыс. проб воды и образцы донных отложений для анализа радиоактивности и морского мусора. На следующем этапе ученые планируют изучить фрамовскую ветвь атлантических вод.