Российские ученые займутся поиском генетических факторов рака и диабета

Работа будет проводиться с использованием популяционных методов. Ученые соберут и проанализируют данные больших групп людей, чтобы выявить закономерности, характерные для населения в целом. Особое внимание планируется уделить болезням с высокой смертностью — сердечно-сосудистым, онкологическим, заболеваниям нервной системы и органов пищеварения.

Ожидается, что полученные результаты помогут в профилактике и раннем выявлении заболеваний, а также станут основой для создания диагностических тест-систем. Кроме того, исследователи займутся разработкой подходов к лечению наследственных и онкологических болезней с применением эпигенетических препаратов, которые воздействуют на активность генов без изменения структуры ДНК.

Отдельное направление проекта связано с синтетической биологией. Ученые планируют создать бактериофаги для борьбы с инфекциями, а также получить безопасные штаммы патогенных бактерий путем редактирования их геномов.