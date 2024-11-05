В России
Опубликовано 05 ноября 2024, 18:56
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Российские ученые займутся поиском жизни на Венере

В миссии планируют использовать орбитальные и посадочные аппараты
Ученые из Институт космических исследований РАН (ИКИ РАН) и НПО Лавочкина разрабатывают уникальную миссию на Венеру с целью проверки гипотез о возможности жизни на этой планете. Проект предполагает запуск нескольких аппаратов, каждый из которых сыграет свою важную роль в исследовании суровых условий Венеры.
Российские ученые займутся поиском жизни на Венере

© Ferra.ru

На поверхности планеты, где температура достигает 460 °C, возможны организмы, способные существовать на основе азотных и кремниевых соединений. А в облаках на высоте 52−58 км, где условия более благоприятны, ученые допускают присутствие бактерий.

Главный конструктор проекта «Венера-Д» Олег Седых сообщил, что в рамках миссии к Венере отправят орбитальный комплекс, два атмосферных модуля и посадочный аппарат. Орбитальная станция сможет работать около восьми лет, изучая планету.

Атмосферные модули в форме аэростатов будут изучать облачный слой Венеры в течение месяца, а посадочный аппарат будет работать на поверхности три часа, проводя анализ газов и грунта. Запуск экспедиции планируется на 2031 год, в одно время с аналогичными проектами США, Китая и других стран.