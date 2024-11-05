Российские ученые займутся поиском жизни на Венере

На поверхности планеты, где температура достигает 460 °C, возможны организмы, способные существовать на основе азотных и кремниевых соединений. А в облаках на высоте 52−58 км, где условия более благоприятны, ученые допускают присутствие бактерий.

Главный конструктор проекта «Венера-Д» Олег Седых сообщил, что в рамках миссии к Венере отправят орбитальный комплекс, два атмосферных модуля и посадочный аппарат. Орбитальная станция сможет работать около восьми лет, изучая планету.

Атмосферные модули в форме аэростатов будут изучать облачный слой Венеры в течение месяца, а посадочный аппарат будет работать на поверхности три часа, проводя анализ газов и грунта. Запуск экспедиции планируется на 2031 год, в одно время с аналогичными проектами США, Китая и других стран.