Российские ученые запатентовали шахтную топку для биотоплива

25 ноября 2025
Российские ученые запатентовали шахтную топку для биотопливаКонструкция снижает вредные выбросы и повышает КПД котла
В пресс-службе Северного Арктического федерального университета (САФУ) сообщили, что ученые вуза получили патент на новую конструкцию шахтной топки. Разработка позволяет сжигать биотопливо и торф без образования несгоревших остатков.
Исследования, проведенные на десяти промышленных объектах Архангельской области, выявили недостатки существующих систем. Новая топка повышает общий КПД котла минимум на 1,5% за счет снижения теплопотерь. Также значительно сокращаются выбросы оксидов азота на 10−20% и оксида углерода на 15−30%.
Установки шахтного типа применяются для утилизации древесных отходов: опилок, стружки и щепы. Конструкция с высокой горловиной обеспечивает предварительную сушку топлива перед его поступлением в зону горения. Процесс горения организован по принципу саморегулирующейся системы, где топливо постепенно перемещается между зонами сушки, горения и дожигания.