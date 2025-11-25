Российские ученые запатентовали шахтную топку для биотоплива

Исследования, проведенные на десяти промышленных объектах Архангельской области, выявили недостатки существующих систем. Новая топка повышает общий КПД котла минимум на 1,5% за счет снижения теплопотерь. Также значительно сокращаются выбросы оксидов азота на 10−20% и оксида углерода на 15−30%.

Установки шахтного типа применяются для утилизации древесных отходов: опилок, стружки и щепы. Конструкция с высокой горловиной обеспечивает предварительную сушку топлива перед его поступлением в зону горения. Процесс горения организован по принципу саморегулирующейся системы, где топливо постепенно перемещается между зонами сушки, горения и дожигания.