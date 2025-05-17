В России
Опубликовано 17 мая 2025, 10:40
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Российские ученые запатентовали состав для реставрации белого камня

Новую разработку применят в храме XVII века во Владимирской области
В пресс-службе Владимирского государственного университета (ВлГУ) сообщили, что ученые вуза создали и запатентовали биоцидный состав для восстановления белокаменных памятников. Его планируют использовать при реставрации Храма Рождества Христова в селе Борисоглеб Муромского района.
Российские ученые запатентовали состав для реставрации белого камня

© Ferra.ru

Состав устойчив к плесени, грибкам и другим биоповреждениям, а также защищает камень от воздействия окружающей среды. Разработка велась совместно с компанией «Коломенские краски». В основу материалов легли строительные отходы, включая органические компоненты и продукты горнодобывающей промышленности.

Ранее ученые ВлГУ исследовали Успенский собор, Золотые ворота во Владимире и Рождественский собор в Суздале. Полученные патенты охватывают несколько реставрационных смесей, например, на основе технической конопли и известкового вяжущего.

Храм Рождества Христова, построенный в середине XVII века, станет первым объектом для применения новой технологии. Реставрация фундамента и цоколя пройдет при поддержке Владимирской епархии. Митрополит Никандр благословил команду на безвозмездные работы.

Разработка также решает экологические задачи, используя вторичные ресурсы. Это снижает затраты на реставрацию и предлагает устойчивую альтернативу традиционным методам. В перспективе технологию могут применять для других исторических объектов России.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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