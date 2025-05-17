Российские ученые запатентовали состав для реставрации белого камня

Состав устойчив к плесени, грибкам и другим биоповреждениям, а также защищает камень от воздействия окружающей среды. Разработка велась совместно с компанией «Коломенские краски». В основу материалов легли строительные отходы, включая органические компоненты и продукты горнодобывающей промышленности.

Ранее ученые ВлГУ исследовали Успенский собор, Золотые ворота во Владимире и Рождественский собор в Суздале. Полученные патенты охватывают несколько реставрационных смесей, например, на основе технической конопли и известкового вяжущего.

Храм Рождества Христова, построенный в середине XVII века, станет первым объектом для применения новой технологии. Реставрация фундамента и цоколя пройдет при поддержке Владимирской епархии. Митрополит Никандр благословил команду на безвозмездные работы.

Разработка также решает экологические задачи, используя вторичные ресурсы. Это снижает затраты на реставрацию и предлагает устойчивую альтернативу традиционным методам. В перспективе технологию могут применять для других исторических объектов России.