Российские ученые запатентовали технологию очистки СПГ до 99,9% метана

Процесс включает сжатие газа, адсорбционную доочистку и удаление азота. Технология предназначена для снижения содержания примесей, включая диоксид углерода, азот и серосодержащие соединения, которые могут вызывать отложения, засорение микроканалов и эрозию оборудования, отметили в пресс-службе.

Полученный метан предполагается использовать в энергетических и промышленных системах, где важны стабильный состав и низкое содержание примесей.