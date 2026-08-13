В России
Опубликовано 13 августа 2026, 09:51
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Российские ученые запатентовали технологию очистки СПГ до 99,9% метана

Метод рассчитан на удаление примесей из газа
В пресс-службе Евразийского научно-образовательного центра Башкирии сообщили, что ученые разработали и запатентовали технологию глубокой очистки сжиженного природного газа (СПГ). Она позволяет получать метан с молярной долей не менее 99,9%. Разработка может применяться при создании новых технологий глубокой переработки природного газа.
Российские ученые запатентовали технологию очистки СПГ до 99,9% метана

© Ferra.ru

Процесс включает сжатие газа, адсорбционную доочистку и удаление азота. Технология предназначена для снижения содержания примесей, включая диоксид углерода, азот и серосодержащие соединения, которые могут вызывать отложения, засорение микроканалов и эрозию оборудования, отметили в пресс-службе.

Полученный метан предполагается использовать в энергетических и промышленных системах, где важны стабильный состав и низкое содержание примесей.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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