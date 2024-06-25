Российские ученые запустили первый отечественный квантовый процессор

Однокубитные алгоритмы на Snowdrop 4Q демонстрируют точность 99,76%, а двухкубитные операции — 99,11%, что установило рекорд для отечественной науки и приблизило этот процессор к мировым лидерам.

Достижения позволили выполнить в России сложные алгоритмы с использованием более сотни квантовых операций, включая моделирование намагниченности материала и решение уравнений теплопроводности. Метод смягчения ошибок на основе нейросетевого обучения также успешно применялся в разработке.

Ведущий разработчик Никита Смирнов подчеркнул, что Snowdrop 4Q открывает новые возможности для решения сложных задач, которые традиционная микроэлектроника не в состоянии эффективно обработать. Это устройство выступает в роли сопроцессора, дополняя функционал классических компьютеров и ускоряя вычисления в науке и промышленности.