Российские ученые запустят мониторинг дельфинов Черного моря

Опубликовано 29 апреля 2026, 19:08
Российские ученые запустят мониторинг дельфинов Черного моряИсследование продлится 30 месяцев
В России стартовало первое с 1990-х годов масштабное исследование черноморских китообразных. Проект реализуют фонд «Чистые моря» и Институт проблем экологии и эволюции РАН. Он охватывает три вида: азовок, афалин и белобочек, включая занесенные в Красную книгу виды.
Наблюдения продлятся 30 месяцев и пройдут на участке побережья от Тамани до Сириуса. Для этого создадут сеть минимум из пяти стационарных точек. В светлое время суток специалисты будут фиксировать активность животных с использованием биноклей. Подходящие места для наблюдений уже определены.
Цель исследования связана с нехваткой актуальных данных о состоянии популяций. Ученые планируют оценить влияние внешних факторов, включая загрязнение, в том числе разлив мазута в 2024 году, а также изменения туристической активности.