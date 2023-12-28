Российские ученые запустят систему мониторинга климата в Арктике

Российские ученые запустят систему мониторинга климата в АрктикеНа полярной станции «Северный полюс — 41»
Российские ученые приступили к созданию системы, которая поможет контролировать изменения климата в арктических морях. Новая система, размещенная на полярной станции «Северный полюс — 41» и архипелаге Северная Земля, будет мониторить содержание парниковых газов, влияющих на климат.
© Ferra.ru
Александр Макаров, директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института, отметил, что изменение концентрации этих газов ускоряет процессы в регионе, ведущие к потеплению климата.
Мониторинг газовых потоков в Арктике — сложная задача, требующая высокотехнологичного оборудования. Ученые рассматривают различные методы, включая использование плавучих буев в Северном Ледовитом океане.
Следующим шагом будет расширение сети наблюдений за газовыми потоками и передача данных через спутники. Это позволит лучше понимать процессы, происходящие в регионе в зимний период.