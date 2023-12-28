Российские ученые запустят систему мониторинга климата в Арктике

Александр Макаров, директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института, отметил, что изменение концентрации этих газов ускоряет процессы в регионе, ведущие к потеплению климата.

Мониторинг газовых потоков в Арктике — сложная задача, требующая высокотехнологичного оборудования. Ученые рассматривают различные методы, включая использование плавучих буев в Северном Ледовитом океане.

Следующим шагом будет расширение сети наблюдений за газовыми потоками и передача данных через спутники. Это позволит лучше понимать процессы, происходящие в регионе в зимний период.