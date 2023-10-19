Российские ученые зарегистрировали метеорит весом почти 300 кг

Метеорит "Капустин Яр" был найден в степи в районе ракетного полигона Капустин Яр в Астраханской области в 2021 году, но его обнаружили и извлекли только в апреле 2023 года. Этот космический гость получил свое имя от места своего падения - ракетного полигона "Капустин Яр" в Астраханской области, где нет жилых населенных пунктов в окрестностях, рассказал старший научный сотрудник лаборатории Extra Terra Consortium УрФУ Виктор Шарыгин.