Российские ученые зарегистрировали метеорит весом почти 300 кг

Российские ученые зарегистрировали метеорит весом почти 300 кгОн попал на 33 место
В пресс-службе Уральского федерального университета (УрФУ) рассказали, что ученые УрФУ совместно с коллегами из Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) зарегистрировали новый метеорит, получивший название "Капустин Яр" весом почти 300 килограммов, пишет ТАСС.
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Ученые Института геологии и минералогии СО РАН и лаборатории Extra Terra Consortium УрФУ зарегистрировали новый метеорит (хондрит) в базе данных международного Метеоритного общества (Meteoritical Bulletin Database). Хондриту присвоили название "Капустин Яр" (Capustin Yar). Он стал одним из 29 найденных на Земле метеоритов класса L/LL6 и самым тяжелым в этой группе.
Метеорит "Капустин Яр" был найден в степи в районе ракетного полигона Капустин Яр в Астраханской области в 2021 году, но его обнаружили и извлекли только в апреле 2023 года. Этот космический гость получил свое имя от места своего падения - ракетного полигона "Капустин Яр" в Астраханской области, где нет жилых населенных пунктов в окрестностях, рассказал старший научный сотрудник лаборатории Extra Terra Consortium УрФУ Виктор Шарыгин.
На основании анализов новый метеорит классифицировали как обыкновенный хондрит. И хотя на их долю приходится наибольшее количество падений, данный образец по-своему уникален. Его состав - ключевые силикаты, содержание кобальта в камасите, модальное содержание металла - не позволяет однозначно отнести новый метеорит к L- или LL-типу.
"Капустин Яр" стал третьим метеоритом, обнаруженным в Астраханской области, и 33-м метеоритом, зарегистрированным лабораторией Extra Terra Consortium УрФУ с 2015 года.