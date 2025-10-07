Российские ученые завершат испытания новых препаратов от рака к концу 2025 года

Опубликовано 07 октября 2025, 12:381 мин.
Российские ученые завершат испытания новых препаратов от рака к концу 2025 годаПрепараты для лечения рака желудка, груди и головы
В Сеченовском университете продолжаются клинические испытания трех новых препаратов для лечения рака желудка, плоскоклеточного рака органов головы и шеи, а также рака молочной железы. По плану, исследования могут завершиться к концу 2025 года.
Центр клинических исследований онкологических препаратов университета работает совместно с группой компаний «Р-Фарм» и уже вошел в тройку лидеров по охвату пациентов среди российских исследовательских площадок. Это позволяет привлекать большое количество участников и ускорять проверку эффективности лекарств.
Ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко отметил, что ранее в центре успешно завершилось исследование иммунотерапевтического препарата для пациентов с метастатической меланомой. Этот препарат уже применяют в клинической практике, что подтверждает эффективность подхода центра.