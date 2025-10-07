Российские ученые завершат испытания новых препаратов от рака к концу 2025 года

Центр клинических исследований онкологических препаратов университета работает совместно с группой компаний «Р-Фарм» и уже вошел в тройку лидеров по охвату пациентов среди российских исследовательских площадок. Это позволяет привлекать большое количество участников и ускорять проверку эффективности лекарств.

Ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко отметил, что ранее в центре успешно завершилось исследование иммунотерапевтического препарата для пациентов с метастатической меланомой. Этот препарат уже применяют в клинической практике, что подтверждает эффективность подхода центра.