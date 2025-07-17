В России
Опубликовано 17 июля 2025, 16:45
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Российские учеёые впервые изучат скорость накопления мусора в Арктике

Исследования проведут на Земле Франца-Иосифа
Специалисты в ходе экспедиции Арктического плавучего университета (АПУ-2025) впервые оценят, как быстро скапливается морской мусор на побережьях Земли Франца-Иосифа. Об этом сообщила Александра Ершова, заведующая лабораторией «ПластикЛаб» Российского государственного гидрометеорологического университета.
Российские учеёые впервые изучат скорость накопления мусора в Арктике

© Ferra.ru

Экспедиция будет работать на самом труднодоступном архипелаге Российской Арктики. В прошлом году учёные впервые провели замеры загрязнённости на островах Нортбрук и Мейбел, а теперь смогут сравнить данные и выявить динамику.

В настоящее время самым загрязнённым регионом российской Арктики считается Новая Земля. Однако, как показали исследования, уровень загрязнения там немного ниже, чем на Шпицбергене. Что касается Земли Франца-Иосифа, то достоверных данных о накоплении мусора там пока нет — этот архипелаг слишком сложен для регулярных наблюдений.

Как пояснили специалисты, состав и количество мусора на разных арктических островах могут существенно отличаться. Это связано с особенностями течений, которые приносят отходы. Полученные данные помогут понять механизмы загрязнения Арктики и разработать меры по защите её экосистем.

Экспедиция проходит на научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов». Помимо Земли Франца-Иосифа, учёные продолжат мониторинг уже изученных участков Новой Земли, где наблюдения ведутся уже несколько лет.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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