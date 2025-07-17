Российские учеёые впервые изучат скорость накопления мусора в Арктике

Экспедиция будет работать на самом труднодоступном архипелаге Российской Арктики. В прошлом году учёные впервые провели замеры загрязнённости на островах Нортбрук и Мейбел, а теперь смогут сравнить данные и выявить динамику.

В настоящее время самым загрязнённым регионом российской Арктики считается Новая Земля. Однако, как показали исследования, уровень загрязнения там немного ниже, чем на Шпицбергене. Что касается Земли Франца-Иосифа, то достоверных данных о накоплении мусора там пока нет — этот архипелаг слишком сложен для регулярных наблюдений.

Как пояснили специалисты, состав и количество мусора на разных арктических островах могут существенно отличаться. Это связано с особенностями течений, которые приносят отходы. Полученные данные помогут понять механизмы загрязнения Арктики и разработать меры по защите её экосистем.

Экспедиция проходит на научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов». Помимо Земли Франца-Иосифа, учёные продолжат мониторинг уже изученных участков Новой Земли, где наблюдения ведутся уже несколько лет.