Российские учёные импортозаместили рентгеновские микроскопы для СКИФа

Данные приборы предназначены для изучения внутренней трёхмерной структуры материалов, наблюдения за динамическими процессами и химическими реакциями в реальном времени. Их ключевое преимущество — высокая проникающая способность, позволяющая исследовать уникальные объекты, включая археологические находки и предметы искусства, без их разрушения.

Микроскопы способны работать как с крупными образцами размером до 200 миллиметров, так и с микрообъектами. Они будут установлены на одной из станций первой очереди СКИФа и использоваться для экспериментов в области материаловедения, геологии, химии, биологии и медицины.

Один из микроскопов оснащён высокочувствительной камерой для статичных исследований и построения трёхмерной модели образца методом томографии. Второй — высокоскоростной камерой, снимающей тысячи кадров в секунду, что позволяет фиксировать динамические процессы, такие как деформация материалов или 3D-печать.