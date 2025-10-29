Российские учёные испытали сверхпрочный материал из алмазов и кремния

Материал обладает меньшей плотностью по сравнению с металлами, сохраняя высокую твердость и устойчивость к коррозии и нагреву. Его ключевой характеристикой является длительная прочность при низкой пластичности, что позволяет использовать композит в высокоскоростных вращающихся механизмах.

Для испытаний создали экспериментальную пару трения, состоящую из колец двух материалов: композита «алмаз — карбид кремния» и реакционно-спеченного карбида кремния. В ходе тестов при высоких нагрузках наблюдалась взаимная шлифовка поверхностей вместо разрушения.

Результаты показали, что композитный материал при трении о карбид кремния изнашивается значительно меньше, чем при контакте с металлами. Этот эффект шлифовки частиц признан оптимальным для использования в промышленных изделиях, где требуется высокая износостойкость.