Российские учёные нашли генетическую адаптацию к жизни в Арктике

Опубликовано 23 июля 2025, 12:181 мин.
Российские учёные нашли генетическую адаптацию к жизни в АрктикеГен биоритмов по-разному работает у коренных и приезжих северян
Российские учёные обнаружили различия в работе гена биологических часов NR1D1 у жителей Арктики. У коренного населения активность этого гена оказалась выше, особенно в период летнего солнцестояния, что может свидетельствовать о генетической адаптации к условиям Крайнего Севера.
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Исследование проводилось в рамках проекта Тюменского медицинского университета «Свет Арктики». Учёные анализировали экспрессию гена в клетках крови у коренных и пришлых жителей в разные сезоны. Оказалось, что активность гена достигает пика летом и снижается зимой у обеих групп, но у коренных северян эти колебания выражены сильнее.
Ген NR1D1, также известный как REV-ERBa, играет ключевую роль в регуляции циркадных ритмов и метаболических процессов. Его активность зависит от трёх основных факторов: освещённости, физической активности и происхождения человека.
Полученные данные помогут лучше понять механизмы сезонной адаптации человека в экстремальных условиях Арктики.