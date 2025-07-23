Российские учёные нашли генетическую адаптацию к жизни в Арктике

Исследование проводилось в рамках проекта Тюменского медицинского университета «Свет Арктики». Учёные анализировали экспрессию гена в клетках крови у коренных и пришлых жителей в разные сезоны. Оказалось, что активность гена достигает пика летом и снижается зимой у обеих групп, но у коренных северян эти колебания выражены сильнее.

Ген NR1D1, также известный как REV-ERBa, играет ключевую роль в регуляции циркадных ритмов и метаболических процессов. Его активность зависит от трёх основных факторов: освещённости, физической активности и происхождения человека.

Полученные данные помогут лучше понять механизмы сезонной адаптации человека в экстремальных условиях Арктики.