Российские учёные нашли способ борьбы с раком с помощью наночастиц

Учёные из Института электрофизики Уральского отделения РАН под руководством Сергея Соковнина использовали технологию радиационно-химического синтеза для создания наночастиц. Они обнаружили, что наночастицы, полученные из сульфата железа и обработанные при 400 градусах Цельсия, наиболее эффективны. Эти частицы уничтожают до 94% опухолевых клеток, практически не влияя на здоровые клетки, отметили в пресс-службе.

Исследование показало, что такие наноструктуры не только борются с раком, но и защищают здоровые клетки от окислительных процессов, что делает их перспективными для разработки новых противоопухолевых препаратов.