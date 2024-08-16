Российские учёные нашли способ борьбы с раком с помощью наночастиц

Опубликовано 16 августа 2024, 16:11
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Российские учёные нашли способ борьбы с раком с помощью наночастицНаноструктуры уничтожают опухоли, не вредя здоровым клеткам
В пресс-службе Российского научного фонда сообщили, что российские ученые разработали наночастицы из оксида железа, которые могут эффективно уничтожать опухолевые клетки, одновременно защищая здоровые ткани. Оптимальный «рецепт» для производства таких наноструктур был найден благодаря исследованию зависимости их токсичности и антиоксидантных свойств от условий синтеза.
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Учёные из Института электрофизики Уральского отделения РАН под руководством Сергея Соковнина использовали технологию радиационно-химического синтеза для создания наночастиц. Они обнаружили, что наночастицы, полученные из сульфата железа и обработанные при 400 градусах Цельсия, наиболее эффективны. Эти частицы уничтожают до 94% опухолевых клеток, практически не влияя на здоровые клетки, отметили в пресс-службе.
Исследование показало, что такие наноструктуры не только борются с раком, но и защищают здоровые клетки от окислительных процессов, что делает их перспективными для разработки новых противоопухолевых препаратов.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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