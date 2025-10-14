Российские учёные нашли способ быстрее выявлять артрит по одному белку

Сейчас для выявления артрита пациент должен пройти как минимум четыре лабораторных теста, чтобы исключить другие болезни. Существующие методы основаны на неспецифичных маркерах, которые могут указывать не только на артрит, но и на другие воспалительные процессы.

Новый подход основан на изучении митохондрий — клеточных структур, ответственных за выработку энергии. При нарушении их работы выделяются специфические белки, один из которых — митохондриальный фактор транскрипции, А (TFAM). Исследователи выяснили, что повышенная концентрация TFAM выше 1,2 нанограмма на миллилитр в крови указывает на ревматоидный артрит.

В исследовании участвовало более 200 человек, и результаты показали, что уровень белка у пациентов с артритом в 5−10 раз выше, чем у здоровых людей.