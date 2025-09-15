Российские учёные нашли способ снизить риск рака при ЭКО

Стимуляция яичников, необходимая для экстракорпорального оплодотворения, создаёт повышенную нагрузку на организм. Анализ данных 4500 пациенток показал, что наибольшую опасность процедура представляет для женщин с уже имеющимися доброкачественными изменениями или высокой плотностью ткани молочной железы.

В таких случаях риск развития онкологии в течение десяти лет после вмешательства может достигать 16,7%, тогда как при отсутствии патологий он не превышает 0,3%. Это определяет необходимость обязательного маммологического обследования до и во время лечения бесплодия.

В будущем учёные планируют создать калькулятор для индивидуальной оценки рисков. Это позволит разрабатывать персонализированные меры профилактики для каждой пациентки, повышая безопасность применения репродуктивных технологий.