Российские учёные нашли способ снизить шум сверхзвуковых лайнеров

Опубликовано 26 июня 2025, 19:581 мин.
Российские учёные нашли способ снизить шум сверхзвуковых лайнеровКомпьютерное моделирование выявило источники акустических волн
Специалисты из МФТИ и Института прикладной математики РАН разработали уникальную методику анализа шумов сверхзвуковых самолётов. С помощью суперкомпьютера «Ломоносов-2» они смоделировали процесс посадки бизнес-джета и точно определили основные источники акустических волн.
Как пояснил профессор МФТИ Иван Софронов, учёные применили комбинацию методов вычислительной гидродинамики и аэроакустики с авторской технологией численного бимформинга. Это позволило не просто измерить общий уровень шума, но и выявить конкретные элементы конструкции крыла, вносящие наибольший вклад в звуковое загрязнение.
Исследование особенно актуально в свете ужесточающихся требований Международной организации гражданской авиации (ICAO) к уровню шума воздушных судов. Расчёты показали, что низкочастотные (менее 250 Гц) и высокочастотные (свыше 1 кГц) шумы генерируются разными механизмами.
Для анализа всего 0,88 секунды посадки суперкомпьютеру потребовались десятки часов работы.