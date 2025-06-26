Российские учёные нашли способ снизить шум сверхзвуковых лайнеров

Как пояснил профессор МФТИ Иван Софронов, учёные применили комбинацию методов вычислительной гидродинамики и аэроакустики с авторской технологией численного бимформинга. Это позволило не просто измерить общий уровень шума, но и выявить конкретные элементы конструкции крыла, вносящие наибольший вклад в звуковое загрязнение.

Исследование особенно актуально в свете ужесточающихся требований Международной организации гражданской авиации (ICAO) к уровню шума воздушных судов. Расчёты показали, что низкочастотные (менее 250 Гц) и высокочастотные (свыше 1 кГц) шумы генерируются разными механизмами.

Для анализа всего 0,88 секунды посадки суперкомпьютеру потребовались десятки часов работы.