Российские учёные нашли способ управлять системами с помощью шума

Открытие найдет применение в различных областях: от медицины и нейрофизиологии до энергетики и машинного обучения. В отличие от традиционного Гауссова шума, шум Леви обладает уникальными свойствами — асимметричностью и способностью создавать резкие скачки большой амплитуды.

Как пояснили в ведомстве, в сложных системах формируются домены, разделённые волновыми фронтами. Управление скоростью и направлением движения этих фронтов открывает возможности для контроля над природными и технологическими процессами — от изменения свойств материалов до моделирования динамики популяций.

Учёные показали, что при ненулевой асимметрии шум задаёт направление движения волновых фронтов, что открывает возможности для контроля над материалами, популяциями и технологическими системами.