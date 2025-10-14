В России
Опубликовано 14 октября 2025, 18:40
1 мин.

Российские учёные нашли способ управлять системами с помощью шума

Технология найдёт применение в медицине и энергетике
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Саратовском национальном исследовательском государственном университете им. Н. Г. Чернышевского (СГУ) обнаружили новый метод управления сложными системами с помощью шумовых сигналов. Исследование впервые экспериментально доказало, что шум Леви может направлять и контролировать распространение волн в бистабильных системах.
Российские учёные нашли способ управлять системами с помощью шума

© Ferra.ru

Открытие найдет применение в различных областях: от медицины и нейрофизиологии до энергетики и машинного обучения. В отличие от традиционного Гауссова шума, шум Леви обладает уникальными свойствами — асимметричностью и способностью создавать резкие скачки большой амплитуды.

Как пояснили в ведомстве, в сложных системах формируются домены, разделённые волновыми фронтами. Управление скоростью и направлением движения этих фронтов открывает возможности для контроля над природными и технологическими процессами — от изменения свойств материалов до моделирования динамики популяций.

Учёные показали, что при ненулевой асимметрии шум задаёт направление движения волновых фронтов, что открывает возможности для контроля над материалами, популяциями и технологическими системами.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#технологии