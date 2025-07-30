Российские учёные нашли способ выявления скрытой сейсмической угрозы

Как пояснил доцент МФТИ Алексей Остапчук, традиционные методы прогнозирования опираются на исторические данные о подземных толчках, которые отсутствуют для ранее спокойных регионов. Новый подход анализирует структуру тектонических разломов и свойства горных пород, что позволяет выявлять скрытую опасность.

Учёные изучили образцы пород Приморского разлома на Дальнем Востоке, которые когда-то находились на глубине 10−15 км. Анализ выявил характерные признаки, связанные с очагами землетрясений. Эти данные помогут предсказывать риски в районах, где активность может быть спровоцирована, например, добычей полезных ископаемых.

Разработка особенно актуальна для регионов, где человеческая деятельность потенциально способна вызвать сейсмические события. В перспективе метод позволит заблаговременно выявлять опасные зоны и принимать превентивные меры без необходимости длительных наблюдений.