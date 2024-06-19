Российские учёные нашли способ защитить клетки печени от жировой болезни

Исследователи обнаружили, что остановка передачи сигнала иммунной молекулы интерлейкин-6 через белок gp130 защищает клетки печени от повреждения, вызванного жиром. Эти результаты планируется использовать для разработки новых терапий стеатогепатита и других заболеваний, связанных с ожирением.

Белок gp130 и регуляция функций митохондрий могут стать новыми целями для терапии жировой болезни печени. Следующие шаги включают разработку и тестирование веществ, способных блокировать сигнал IL-6 и защищать клетки печени.

Жировая болезнь печени часто возникает у людей с лишним весом и метаболическим синдромом, приводя к воспалению и повреждению клеток. Без лечения патология может вызвать фиброз и цирроз, пока эффективных лекарств от стеатогепатита не существует.