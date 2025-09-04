Российские учёные обнаружили механизм выживания раковых клеток

Редактирование РНК представляет собой естественный клеточный процесс, при котором специальные ферменты корректируют генетическую информацию. Это позволяет клеткам создавать дополнительные варианты белков и гибко управлять работой генов. Однако раковые клетки используют этот механизм для повышения своей устойчивости к терапии.

Междисциплинарный коллектив, включающий специалистов МФТИ, Первого МГМУ имени Сеченова и Института биоорганической химии РАН, систематизировал процессы редактирования РНК в злокачественных клетках. Исследователи пришли к выводу, что массовые изменения в редактировании РНК нарушают работу сотен генов, что способствует развитию опухолей.

Учёные рассматривают перспективное направление разработки генетических систем нового поколения. Вместо классического фермента Cas9, редактирующего ДНК, предлагается использовать его модифицированные версии для коррекции РНК. Такой подход позволит исправлять ошибки в уже синтезированных молекулах, не затрагивая геном.

Предварительные данные свидетельствуют, что направленная коррекция процессов редактирования может подавлять программы образования опухолей.