Опубликовано 04 сентября 2025, 23:46
1 мин.

Российские учёные обнаружили механизм выживания раковых клеток

Опухолевые клетки редактируют РНК для устойчивости к терапии
Совместное исследование специалистов в области медицины, химии и физики выявило необычный механизм выживания раковых клеток. Учёные установили, что опухолевые клетки способны вносить изменения в молекулы рибонуклеиновой кислоты (РНК) своих генов.
Редактирование РНК представляет собой естественный клеточный процесс, при котором специальные ферменты корректируют генетическую информацию. Это позволяет клеткам создавать дополнительные варианты белков и гибко управлять работой генов. Однако раковые клетки используют этот механизм для повышения своей устойчивости к терапии.

Междисциплинарный коллектив, включающий специалистов МФТИ, Первого МГМУ имени Сеченова и Института биоорганической химии РАН, систематизировал процессы редактирования РНК в злокачественных клетках. Исследователи пришли к выводу, что массовые изменения в редактировании РНК нарушают работу сотен генов, что способствует развитию опухолей.

Учёные рассматривают перспективное направление разработки генетических систем нового поколения. Вместо классического фермента Cas9, редактирующего ДНК, предлагается использовать его модифицированные версии для коррекции РНК. Такой подход позволит исправлять ошибки в уже синтезированных молекулах, не затрагивая геном.

Предварительные данные свидетельствуют, что направленная коррекция процессов редактирования может подавлять программы образования опухолей.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
