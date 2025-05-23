Российские учёные обнаружили зеркальную симметрию в геноме бактерий

Для исследования учёные разработали специальный алгоритм, работающий по принципу проб и ошибок. Метод позволил выявить аналогичные симметричные последовательности ещё в 12 бактериальных геномах. Результаты работы опубликованы в научном журнале Symmetry.

Открытие поможет лучше понять, как упакована ДНК в бактериальных клетках. Трёхмерная структура генома играет ключевую роль в регуляции работы генов, и обнаруженные повторы могут быть важны для этого процесса.

Исследование проводилось под руководством Евгения Короткова.