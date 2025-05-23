Российские учёные обнаружили зеркальную симметрию в геноме бактерий

Опубликовано 23 мая 2025, 09:121 мин.
Российские учёные обнаружили зеркальную симметрию в геноме бактерийОткрытие поможет понять принципы упаковки ДНК
В пресс-службе Федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН сообщили, что учёные центра обнаружили новый тип симметрии в геноме кишечной палочки. Неизвестные ранее зеркальные повторы занимают около трети её ДНК и, вероятно, влияют на формирование трёхмерной структуры генома.
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Для исследования учёные разработали специальный алгоритм, работающий по принципу проб и ошибок. Метод позволил выявить аналогичные симметричные последовательности ещё в 12 бактериальных геномах. Результаты работы опубликованы в научном журнале Symmetry.
Открытие поможет лучше понять, как упакована ДНК в бактериальных клетках. Трёхмерная структура генома играет ключевую роль в регуляции работы генов, и обнаруженные повторы могут быть важны для этого процесса.
Исследование проводилось под руководством Евгения Короткова.