Российские учёные открыли механизм потери обоняния при COVID-19

Проблема аносмии особенно заметна при коронавирусной инфекции. По данным исследований, примерно у половины пациентов с COVID-19 наблюдается этот симптом. Однако универсального и эффективного метода лечения таких нарушений пока не существует.

Ученые установили, что сбой в работе обоняния связан с процессом фибриллогенеза. В этот момент одорант-связывающие белки, которые участвуют в распознавании запахов, начинают превращаться в коллагеновые волокна. Из-за этого нарушается работа обонятельных нейронов, что приводит к снижению или полной утрате способности чувствовать запахи.