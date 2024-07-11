Российские учёные получили ценную керамику из угольной золы

Методика исследована в рамках сотрудничества Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского, ИМЕТ РАН, МГУ и других организаций при поддержке Российского научного фонда. Использовалась угольная зола с Рефтинской ГРЭС в Свердловской области.

Исследование показало, что процесс позволяет эффективно перерабатывать золу, извлекая ценные компоненты для промышленности. Полученная керамика продемонстрировала высокие механические свойства, соответствующие стандартам для применения в производстве подшипников и абразивных материалов, отметили в пресс-службе.

Дмитрий Валеев, старший научный сотрудник лаборатории сорбционных методов ГЕОХИ РАН, отметил, что данная технология включает не только получение керамики, но и производство других ценных продуктов из угольной золы, таких как коагулянты для водоподготовки и металлургический глинозем.