Российские учёные помогут в развитии геотермальной энергетики на Аляске

Иван Кулаков, член-корреспондент РАН, объяснил, что технология позволяет точно определять расположение магматических очагов. При бурении скважин в таких зонах можно получить высокие температуры, достаточные для генерации энергии. Даже в сухих породах закачанная вода превращается в пар, который можно использовать для работы турбин.

Вулкан Окмок — один из самых активных в Северной Америке. За последние 30 лет он извергался дважды, последний раз в 2008 году. Российские исследования показали, что его магматический очаг находится близко к поверхности, что делает его перспективным для геотермальных проектов.

Сейчас подобные технологии уже применяются для работы с сухими горячими породами. Они дешевле традиционных методов — глубина бурения составляет около 1,5 км вместо 4−5 км. Это значительно снижает затраты на строительство геотермальных станций.

На Аляске геотермальная энергетика пока развита слабо из-за малой плотности населения и доступности углеводородов. Однако её развитие могло бы способствовать производству экологичного водорода.

Учёный подчеркнул, что для реализации таких проектов необходимо международное сотрудничество. Российские методы сейсмической томографии могут стать важным инструментом для поиска перспективных участков по всему миру.