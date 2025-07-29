Российские учёные раскрыли механизм деления атомного ядра

При делении ядро последовательно меняет форму — от сферической до гантелеобразной, а затем распадается на два фрагмента. Хотя исходное ядро имеет нулевой момент импульса, образовавшиеся осколки начинают вращаться. Учёным удалось объяснить этот процесс через угловые колебания, возникающие перед разрывом ядра.

Как пояснил руководитель исследования Николай Антоненко, модель позволяет предсказать массу, заряд и момент импульса образующихся частиц. Эти данные можно определить по излучению гамма-квантов, которые испускают вращающиеся фрагменты.

Разработка поможет лучше контролировать ядерные реакции, что важно для атомной энергетики. Понимание механизмов деления позволит эффективнее управлять процессом и получать нужные продукты распада.