Российские учёные раскрыли механизм ускоренного образования газогидратов

Газогидраты представляют собой кристаллические соединения, похожие на спрессованный снег. Они образуются из воды и газа при определённых условиях и позволяют хранить и перевозить газ без использования трубопроводов. До сих пор их применение ограничивалось медленной скоростью формирования и недостаточным поглощением газа.

Учёные провели компьютерное моделирование процесса гидратообразования с участием 13 различных поверхностно-активных веществ. Выяснилось, что эффективность ПАВ определяется не их способностью образовывать мицеллы, как считалось ранее, а молекулярной архитектурой, распределением заряда и взаимодействием с молекулами воды.

Было установлено, что наибольшую эффективность показывают ПАВ с оптимальным гидрофильно-гидрофобным балансом. Они помогают молекулам воды формировать упорядоченные структуры, что значительно ускоряет рост кристаллов гидрата. Важным фактором является и прочность водородных связей — если они слишком сильные, это, наоборот, может мешать процессу.