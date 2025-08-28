В России
Опубликовано 28 августа 2025, 23:59
1 мин.

Российские учёные раскрыли механизм ускоренного образования газогидратов

Открытие может улучшить технологии хранения и транспортировки газа
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что учёные Казанского федерального университета совместно с иностранными коллегами обнаружили механизм, ускоряющий образование газогидратов с помощью поверхностно-активных веществ (ПАВ). Результаты исследования могут привести к созданию новых технологий для безопасного хранения и транспортировки природного газа.
© Ferra.ru

Газогидраты представляют собой кристаллические соединения, похожие на спрессованный снег. Они образуются из воды и газа при определённых условиях и позволяют хранить и перевозить газ без использования трубопроводов. До сих пор их применение ограничивалось медленной скоростью формирования и недостаточным поглощением газа.

Учёные провели компьютерное моделирование процесса гидратообразования с участием 13 различных поверхностно-активных веществ. Выяснилось, что эффективность ПАВ определяется не их способностью образовывать мицеллы, как считалось ранее, а молекулярной архитектурой, распределением заряда и взаимодействием с молекулами воды.

Было установлено, что наибольшую эффективность показывают ПАВ с оптимальным гидрофильно-гидрофобным балансом. Они помогают молекулам воды формировать упорядоченные структуры, что значительно ускоряет рост кристаллов гидрата. Важным фактором является и прочность водородных связей — если они слишком сильные, это, наоборот, может мешать процессу.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
