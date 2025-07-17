Российские учёные раскрыли новые свойства программируемой гибели клеток

В здоровом организме ежедневно гибнут миллионы клеток — это естественный механизм обновления тканей. Однако нарушения в этом процессе могут приводить к серьёзным заболеваниям, включая онкологические. Учёные установили, что воспаление, возникающее при некрозе, в некоторых случаях играет положительную роль.

Оказалось, что гибнущие клетки выделяют особые молекулы DAMPs, которые привлекают макрофаги. Эти клетки не только очищают ткани от остатков, но и активируют стволовые клетки, способствуя регенерации. Эксперименты на мышах показали, что некроз необходим для восстановления оболочек нервных клеток в головном мозге, отметили в пресс-службе.

Однако исследователи обнаружили и негативные аспекты. Оба вида клеточной смерти могут стимулировать рост злокачественных опухолей. Это открытие особенно важно для понимания механизмов развития онкологических заболеваний.