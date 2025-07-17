В России
Опубликовано 17 июля 2025, 20:03
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Российские учёные раскрыли новые свойства программируемой гибели клеток

Исследование показало двойную роль клеточной смерти
В пресс-службе Медицинского научно-образовательного института МГУ им. М. В. Ломоносова сообщили, что ученые провели масштабное исследование процессов программируемой гибели клеток (апоптоза и некроза). Анализ более 300 научных работ позволил выявить неожиданные эффекты этих процессов, включая активацию стволовых клеток и влияние на рост опухолей.
Российские учёные раскрыли новые свойства программируемой гибели клеток

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В здоровом организме ежедневно гибнут миллионы клеток — это естественный механизм обновления тканей. Однако нарушения в этом процессе могут приводить к серьёзным заболеваниям, включая онкологические. Учёные установили, что воспаление, возникающее при некрозе, в некоторых случаях играет положительную роль.

Оказалось, что гибнущие клетки выделяют особые молекулы DAMPs, которые привлекают макрофаги. Эти клетки не только очищают ткани от остатков, но и активируют стволовые клетки, способствуя регенерации. Эксперименты на мышах показали, что некроз необходим для восстановления оболочек нервных клеток в головном мозге, отметили в пресс-службе.

Однако исследователи обнаружили и негативные аспекты. Оба вида клеточной смерти могут стимулировать рост злокачественных опухолей. Это открытие особенно важно для понимания механизмов развития онкологических заболеваний.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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