Российские учёные разработали ИИ для раннего выявления дефекта позвоночника

В пресс-службе «Яндекс образования» отметили, что до сих пор расщепление позвоночника, как правило, обнаруживали во втором триместре беременности, что может быть слишком поздно для решения о проведении внутриутробной операции. Новый ИИ-сервис поможет врачам, особенно в региональных клиниках, выявлять проблему на ранних этапах, что даст возможность быстрее начать лечение.

Система, созданная специалистами «Яндекса» и НМИЦ имени Кулакова, анализирует УЗИ-снимки для обнаружения дефекта. На основе 6 тысяч изображений УЗИ и уникальной разметки была обучена нейросеть, способная выявлять расщепление на разных ракурсах снимков. Этот алгоритм можно дообучать и улучшать, что позволит повысить точность диагностики.