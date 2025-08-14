Российские учёные разработали метод оценки комфорта бионических протезов

В эксперименте участвовал доброволец с ампутированной рукой, использовавший протез с системой электростимуляции, а также 15 здоровых людей. Исследование подтвердило, что электрическая стимуляция помогает реже концентрироваться на протезе во время выполнения задач.

Система состоит из специальных очков с камерами, фиксирующими движение глаз и окружающую обстановку. Данные обрабатываются алгоритмами компьютерного зрения, которые анализируют взаимодействие пользователя с протезом и предметами.

Учёные также выявили связь между типами стимуляции и возникающими ощущениями в фантомной конечности. Эти данные помогут создавать более удобные протезы, вызывающие меньше дискомфорта.

Разработка ведётся уже пять лет и впервые позволила изучать взаимодействие с протезом в динамике, во время свободного перемещения и работы с предметами.