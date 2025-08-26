Российские учёные разработали новое противоопухолевое соединение

Разработанное вещество обладает способностью избирательно воздействовать на опухолевые клетки, минимально затрагивая здоровые ткани. Его молекула сочетает фенотиазиновый фрагмент с трифенилфосфониевой группой, что позволяет ей точно находить митохондрии — энергетические центры раковых клеток — и нарушать их функции.

Лабораторные испытания продемонстрировали эффективность соединения против различных типов злокачественных клеток, включая рак печени, аденокарциному легкого, колоректальный рак и лейкоз. Активность вещества наблюдается уже при низких концентрациях, что повышает его терапевтический потенциал.

Дополнительным преимуществом разработки является относительная простота синтеза.