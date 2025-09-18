Российские учёные разработали новые флуоресцентные зонды для ДНК

Опубликовано 18 сентября 2025, 17:091 мин.
Российские учёные разработали новые флуоресцентные зонды для ДНКМетки на основе пиридоиндолов упростят исследования
Группа учёных из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Челябинска предложил новый метод маркировки ДНК с использованием флуоресцентных зондов на основе пиридоиндолов. Разработка ведётся при поддержке Российского научного фонда.
Новые зонды обладают способностью светиться в определённом спектре, что значительно упрощает отслеживание и идентификацию конкретных участков ДНК. Это их ключевое преимущество по сравнению с существующими методами маркировки.
Для применения пиридоиндолов в исследованиях ДНК учёные разработали специальный подход с использованием 1,2,4-триазиновой методологии. Были детально изучены характеристики зондов, включая спектральные свойства и продолжительность свечения.
Разработка может найти применение в медицинских и ветеринарных исследованиях, где требуется точное отслеживание эволюции конкретных участков ДНК. Метод позволяет маркировать нужные фрагменты без риска их потери в процессе исследования.