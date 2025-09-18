Российские учёные разработали новые флуоресцентные зонды для ДНК

Новые зонды обладают способностью светиться в определённом спектре, что значительно упрощает отслеживание и идентификацию конкретных участков ДНК. Это их ключевое преимущество по сравнению с существующими методами маркировки.

Для применения пиридоиндолов в исследованиях ДНК учёные разработали специальный подход с использованием 1,2,4-триазиновой методологии. Были детально изучены характеристики зондов, включая спектральные свойства и продолжительность свечения.

Разработка может найти применение в медицинских и ветеринарных исследованиях, где требуется точное отслеживание эволюции конкретных участков ДНК. Метод позволяет маркировать нужные фрагменты без риска их потери в процессе исследования.