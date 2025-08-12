Российские учёные создадут модель вулкана на Аляске

Как пояснил член-корреспондент РАН Иван Кулаков, модель позволит определить расположение магматических очагов и геотермальных потоков. Эти данные помогут прогнозировать характер будущих извержений — будут ли они взрывными или сопровождаться излиянием магмы.

Вулкан Павлова высотой 2519 метров извергался более 40 раз за историю наблюдений. Последняя активность зафиксирована в 2024 году. Учёные анализируют данные сейсмических приборов, чтобы понять внутреннее строение вулканической системы.

Несмотря на сложные международные отношения, научное сотрудничество продолжается. Российские исследователи уже создали первую модель вулкана Семисопочного на основе американских данных. Работа над моделью вулкана Павлова должна завершиться в 2025 году.