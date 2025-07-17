Российские учёные создали долговечный люминофор для медицинской техники

Особенность разработки — в новом методе синтеза, который позволяет получать наночастицы меньшего размера при высокой однородности состава. Благодаря этому яркость свечения материала увеличилась более чем на 50% по сравнению с существующими аналогами.

Люминофор демонстрирует стабильность при длительной работе — его свойства не меняются под воздействием ионизирующего излучения. Материал излучает зелёный свет, который лучше всего воспринимается человеческим глазом, но технология позволяет создавать и другие цветовые варианты.

Разработка особенно актуальна для оборудования, где требуются детекторы рентгеновского и гамма-излучения: медицинских сканеров, таможенных сканеров, приборов для разведки нефтяных месторождений. При дополнительной защите от влаги материал сохраняет свои характеристики в течение длительного времени.

Сейчас учёные изучают поведение люминофора в экстремальных условиях, чтобы оптимизировать его для конкретных применений.