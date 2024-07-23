Российские учёные создали двумерный материал для гибкой электроники

Доцент Дмитрий Квашнин и его коллега Анастасия Коровина изучили свойства полимерного материала из фторсодержащего органического вещества F4-TCNQ. Этот материал может применяться в современных оптоэлектронных устройствах благодаря своей способности гибко управлять свойствами полупроводниковых структур.

Исследователи обнаружили, что F4-TCNQ можно использовать для создания ковалентных триазиновых каркасов — пористых двумерных или трехмерных структур с легко регулируемыми размерами пор. Эти структуры сохраняют стабильность при различных температурах и условиях, что делает их идеальными для компонентов гибкой электроники, отметили в пресс-службе.