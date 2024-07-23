Российские учёные создали двумерный материал для гибкой электроники

Опубликовано 23 июля 2024, 20:04
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Российские учёные создали двумерный материал для гибкой электроникиС использованием органического вещества F4-TCNQ
В пресс-службе МФТИ сообщили, что ученые вуза разработали новый двумерный материал на базе органического полимера с контролируемыми размерами пор, который найдет применение в гибкой электронике и оптоэлектронике.
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Доцент Дмитрий Квашнин и его коллега Анастасия Коровина изучили свойства полимерного материала из фторсодержащего органического вещества F4-TCNQ. Этот материал может применяться в современных оптоэлектронных устройствах благодаря своей способности гибко управлять свойствами полупроводниковых структур.
Исследователи обнаружили, что F4-TCNQ можно использовать для создания ковалентных триазиновых каркасов — пористых двумерных или трехмерных структур с легко регулируемыми размерами пор. Эти структуры сохраняют стабильность при различных температурах и условиях, что делает их идеальными для компонентов гибкой электроники, отметили в пресс-службе.