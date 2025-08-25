Российские учёные создали гибкий и эффективный материал для рентгена

Российские учёные создали гибкий и эффективный материал для рентгенаНовая разработка повысит качество снимков
Принцип получения рентгеновского снимка заключается в преобразовании излучения в видимый свет, а затем — в цифровое изображение. Этот процесс обеспечивает специальный материал в детекторе, называемый сцинтиллятором. Существующие аналоги жесткие и хрупкие, что ограничивает размер и форму аппаратов.
Новый материал лишен этих недостатков. Его можно растянуть в четыре раза без ухудшения рабочих характеристик. При этом он не содержит тяжелых металлов, таких как свинец, что делает его безопаснее для окружающей среды.
Ключевое преимущество разработки — рекордная эффективность. Материал преобразует практически каждый квант рентгеновского излучения в световой сигнал. Это позволяет получать более четкие и информативные снимки с высоким разрешением.
Кроме того, материал устойчив к воде и перепадам температур, что расширяет возможности его практического применения. Гибкие детекторы можно будет использовать для сканирования сложных поверхностей на производстве, создания компактных медицинских систем и удобных досмотровых аппаратов.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.