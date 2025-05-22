Российские учёные создали ИИ для квантовой химии

Технология сочетает современные методы машинного обучения с математическим подходом — решёткой Лебедева. Это позволило сократить объём данных для обучения в 42 раза и уменьшить требования к памяти в 8 раз. Нейросеть обучается в четыре раза быстрее зарубежных аналогов.

Особенность разработки — высокая точность при работе с лекарственными молекулами, включая соединения серы, брома и йода. Ошибки предсказания у системы вдвое меньше, чем у европейского аналога DeepDFT.

Квантово-химические расчёты традиционно требуют много времени и мощных компьютеров. Новая система ИИ упрощает этот процесс, делая его доступнее для химиков и биологов.

Разработка уже показала эффективность в тестах. В перспективе она может ускорить создание новых лекарств и материалов, сократив время и затраты на исследования.