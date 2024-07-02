Российские учёные создали ИИ для мониторинга водоёмов по состоянию мидий

Опубликовано 02 июля 2024, 17:04
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Российские учёные создали ИИ для мониторинга водоёмов по состоянию мидийЧто показало высокую эффективность
В пресс-службе Российского научного фонда (РНФ) сообщили, что российские ученые разработали системы машинного обучения, которые анализируют состояние мидий для мониторинга состояния водной среды в режиме реального времени. Эти системы ИИ превосходят существующие алгоритмы по скорости обнаружения аномалий на 30−90 минут.
Новизна разработки заключается в использовании активности двустворчатых моллюсков как биосенсоров. Установленные на мидиях датчики фиксируют изменения в движении створок их раковин, которые отражают состояние окружающей среды. Системы беспроводной связи непрерывно передают эти данные.
Три алгоритма машинного обучения, применяемые учеными, показали высокую эффективность на базе данных, собранных с 16 биодатчиков, установленных в акватории крымской реки Черная. Все три алгоритма обнаруживали аномалии примерно за 17−19 минут, что значительно быстрее по сравнению с другими методами.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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