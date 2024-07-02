Российские учёные создали ИИ для мониторинга водоёмов по состоянию мидий

Новизна разработки заключается в использовании активности двустворчатых моллюсков как биосенсоров. Установленные на мидиях датчики фиксируют изменения в движении створок их раковин, которые отражают состояние окружающей среды. Системы беспроводной связи непрерывно передают эти данные.

Три алгоритма машинного обучения, применяемые учеными, показали высокую эффективность на базе данных, собранных с 16 биодатчиков, установленных в акватории крымской реки Черная. Все три алгоритма обнаруживали аномалии примерно за 17−19 минут, что значительно быстрее по сравнению с другими методами.