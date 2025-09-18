Российские учёные создали катализатор для переработки парниковых газов

Катализатор эффективно работает в процессе углекислотной конверсии метана, превращая парниковые газы в полезные продукты. В ходе испытаний при температуре 800 градусов Цельсия удалось достичь минимального образования углеродных отложений — всего около 1% за 200 часов непрерывной работы.

Разработка особенно важна для решения экологических проблем, связанных с выбросами парниковых газов. Получаемый синтез-газ можно использовать для производства метанола, диметилового эфира и жидких углеводородов.

Исследование проводилось при поддержке программы Минобрнауки России «Приоритет-2030» с участием специалистов из Севастопольского государственного университета и Нового университета Лиссабона.

Учёные планируют оптимизировать состав катализатора для получения идеального соотношения водорода и монооксида углерода в синтез-газе. Это позволит упростить процесс производства диметилового эфира.