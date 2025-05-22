Российские учёные создали комбинированный препарат против рака

Традиционные платиновые препараты, несмотря на широкое применение, часто вызывают серьезные побочные эффекты и теряют эффективность при повторном использовании. Хлорины же избирательно накапливаются в опухолях и уничтожают их под действием света. Ученым удалось создать стабильные соединения, сочетающие оба компонента.

По словам исследователей, такой подход решает сразу две проблемы. Платиновая часть обеспечивает системное воздействие на весь организм, а хлорины позволяют локально усиливать эффект при облучении. Это может повысить эффективность лечения и снизить токсичность терапии.

Разработка особенно актуальна для агрессивных и устойчивых к лечению форм рака. В университете отмечают, что новый метод ускорит создание современных видов терапии онкологических заболеваний.