Российские учёные создали компоненты для водородных батарей

Испытания показали, что топливные элементы с новыми мембранами обеспечивают мощность в 3,9−5,3 раза выше по сравнению с существующими аналогами при низкой влажности около 30%. Кроме того, разработка отличается высокой механической стабильностью — ее объем практически не меняется при изменении влажности.

По мнению доктора химических наук, старшего научного сотрудника лаборатории ионики функциональных материалов ИОНХ РАН Екатерины Сафроновой, эта технология может увеличить срок службы водородных батарей и повысить их эффективность. Это особенно важно для применения в транспорте, работающем на водороде, и в робототехнике, где требуется надежное и долговечное энергоснабжение.