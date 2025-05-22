Российские учёные создали микролазеры для электроники

В основе разработки лежит физический эффект шепчущей галереи, известный в акустике. Свет многократно отражается внутри микроскопического диска, что минимизирует потери энергии. Дополнительный буферный слой из нитридов алюминия и галлия предотвращает утечку излучения.

Как пояснили исследователи, главной проблемой при создании таких лазеров было удержание света в миниатюрном резонаторе. Российским физикам удалось решить эту задачу, сочетая несколько инновационных подходов.

Разработка открывает перспективы для создания компактных оптоэлектронных устройств нового поколения.