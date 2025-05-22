Российские учёные создали микролазеры для электроники

Опубликовано 22 мая 2025, 17:011 мин.
Российские учёные создали микролазеры для электроникиУстройства размером 5−8 микрометров работают без охлаждения
В пресс-службе Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) сообщили, что учёные разработали технологию создания сверхмалых лазеров, которые можно встраивать в микросхемы. Устройства диаметром всего 5−8 микрометров (сопоставимо с эритроцитом) работают при комнатной температуре без систем охлаждения.
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В основе разработки лежит физический эффект шепчущей галереи, известный в акустике. Свет многократно отражается внутри микроскопического диска, что минимизирует потери энергии. Дополнительный буферный слой из нитридов алюминия и галлия предотвращает утечку излучения.
Как пояснили исследователи, главной проблемой при создании таких лазеров было удержание света в миниатюрном резонаторе. Российским физикам удалось решить эту задачу, сочетая несколько инновационных подходов.
Разработка открывает перспективы для создания компактных оптоэлектронных устройств нового поколения.