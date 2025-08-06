Российские учёные создали молекулу-шпиона для контроля качества лекарств

Белки играют ключевую роль в организме, и малейшие отклонения в их пространственной структуре могут привести к потере функциональности. Повреждённый белок в составе лекарства может оказаться не только неэффективным, но и опасным для здоровья. Чтобы заранее выявить такие изменения, сибирские учёные внедрили в структуру белка так называемую молекулу-шпиона — флуоресцеин.

Эта метка крепится к белку с помощью прочной химической связи и испускает свет, параметры которого зависят от состояния белковой структуры. При нарушении формы белка меняются яркость и оттенок свечения, что позволяет судить о его пригодности.

Разработка уже протестирована на белках разных типов — от транспортных до антибактериальных. Отмечается, что тестирование проводится вне организма, в лабораторных условиях, а сама метка не нарушает природную структуру белка. Устройство метки сравнивают с пуговицей, которую можно надёжно пришить к одежде, не повредив ткань.