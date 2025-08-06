В России
Опубликовано 06 августа 2025, 21:19
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Российские учёные создали молекулу-шпиона для контроля качества лекарств

Разработка поможет выявлять повреждённые белки
Учёные из Сибирского федерального университета (СФУ) предложили метод для оценки пригодности белковых препаратов. Разработка основана на использовании специальной метки, способной обнаруживать изменения в структуре белка. Результаты исследования опубликованы в журнале Biophysical Chemistry.
Российские учёные создали молекулу-шпиона для контроля качества лекарств

© Ferra.ru

Белки играют ключевую роль в организме, и малейшие отклонения в их пространственной структуре могут привести к потере функциональности. Повреждённый белок в составе лекарства может оказаться не только неэффективным, но и опасным для здоровья. Чтобы заранее выявить такие изменения, сибирские учёные внедрили в структуру белка так называемую молекулу-шпиона — флуоресцеин.

Эта метка крепится к белку с помощью прочной химической связи и испускает свет, параметры которого зависят от состояния белковой структуры. При нарушении формы белка меняются яркость и оттенок свечения, что позволяет судить о его пригодности.

Разработка уже протестирована на белках разных типов — от транспортных до антибактериальных. Отмечается, что тестирование проводится вне организма, в лабораторных условиях, а сама метка не нарушает природную структуру белка. Устройство метки сравнивают с пуговицей, которую можно надёжно пришить к одежде, не повредив ткань.