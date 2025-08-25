Российские учёные создали наноповязку, сокращающую кровопотерю

Испытания на животных показали, что новая разработка сокращает кровопотерю более чем в четыре раза по сравнению с традиционными бинтами. Материал создан из тончайшей мембраны, волокна которой в сотни раз тоньше человеческого волоса.

Повязка предназначена для использования в условиях чрезвычайных ситуаций, когда доступ к полноценной медицинской помощи ограничен. Она также может применяться для лечения сложных ожогов и диабетических язв.

Важной особенностью разработки является её способность бороться с бактериями, устойчивыми к обычным антибиотикам. Комплекс лекарственных средств в составе материала расширяет спектр его антимикробного действия.

Наноповязка уже прошла этап клинических испытаний.