Российские учёные создали наноповязку, сокращающую кровопотерю

Опубликовано 25 августа 2025, 16:011 мин.
Российские учёные создали наноповязку, сокращающую кровопотерюНовый материал ускоряет заживление ран и борется с инфекциями
Учёные Университета МИСИС разработали инновационный перевязочный материал для помощи при тяжёлых ранениях. Нанотехнологическая повязка содержит частицы меди и антибиотики, что позволяет значительно снизить кровопотерю и предотвратить инфицирование.
Испытания на животных показали, что новая разработка сокращает кровопотерю более чем в четыре раза по сравнению с традиционными бинтами. Материал создан из тончайшей мембраны, волокна которой в сотни раз тоньше человеческого волоса.
Повязка предназначена для использования в условиях чрезвычайных ситуаций, когда доступ к полноценной медицинской помощи ограничен. Она также может применяться для лечения сложных ожогов и диабетических язв.
Важной особенностью разработки является её способность бороться с бактериями, устойчивыми к обычным антибиотикам. Комплекс лекарственных средств в составе материала расширяет спектр его антимикробного действия.
Наноповязка уже прошла этап клинических испытаний.