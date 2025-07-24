В России
Опубликовано 24 июля 2025, 14:15
1 мин.

Российские учёные создали нейросеть для прогноза курса биткойна

Модель учитывает эмоции инвесторов через индекс страха и жадности
В пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) сообщили, что специалисты вуза разработали модель прогнозирования курса биткойна, которая анализирует не только финансовые показатели, но и психологическое состояние рынка. Система использует индекс страха и жадности (FGI), рассчитываемый на основе новостей, соцсетей и поведения инвесторов.
Российские учёные создали нейросеть для прогноза курса биткойна

© Ferra.ru

Как пояснили исследователи, традиционные методы прогнозирования плохо работают с криптовалютами, поскольку те сильно зависят от эмоционального фона. Новая нейросетевая модель показала на 5−10% более точные результаты по сравнению с аналогами, игнорирующими психологический фактор.

Особенно эффективной система оказалась в периоды высокой волатильности. Например, в ноябре 2024 года, когда биткойн впервые превысил отметку в 100 тысяч долларов, погрешность прогноза сократилась на 8,3% благодаря учёту индекса FGI.

Для обучения нейросети учёные использовали 80% данных, а оставшиеся 20% применяли для проверки. Процедуру повторяли 200 раз, анализируя информацию небольшими порциями. Такой подход позволил добиться высокой точности предсказаний.

Разработка не имеет российских аналогов и может быть адаптирована для других криптовалют и финансовых инструментов.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#нейросеть